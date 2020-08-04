Киев, 4 августа 2020, 16:08 — REGNUM Украинские силовики в полном объёме обеспечены боеприпасами, заявила официальный представитель министерства обороны Украины Светлана Павловская 4 августа во время брифинга.
Павловская отметила, что недостающее военное имущество будет закуплено за рубежом в ноябре-декабре 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли учения тактической авиации ВСУ. Отрабатывалась тактика пилотирования, навигация и применение боевых самолётов.
Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Украины рассказали об учениях тактической авиации