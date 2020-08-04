Минск, , 15:58 — REGNUM Лукашенко продолжает движение по гибельному для себя и Белоруссии маршруту, идя на поводу у манипуляторов, накручивающих его по теме «российского вмешательства». Так депутат Госдумы, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала парламентское послание президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568

«Создается впечатление, что антироссийские силы в Белоруссии, Сербии и других дружественных России странах действуют по единой методичке, обвиняя Москву в уличных беспорядках. И это притом, что Россия никогда не создавала инфраструктуру политического давления, не спонсировала антиправительственные НКО», — отметила Панина.

По мнению политика, Лукашенко прекрасно понимает, что для организации «цветных революций» нужны не сотрудники ЧОПов, а совсем другие «специалисты».

И, если ему докладывают о «признательных показаниях» россиян, можно лишь догадываться, какими средствами получены подобные признания.

«Призывая белорусов не разрушать свою родину, чтобы потом не «плакать на пепелище», Лукашенко сам сжигает мосты с Россией и ведет страну на то самое «пепелище», от которого предостерегает. Он упрямо продолжает гнуть тупиковую линию, думая, что это поможет ему выиграть выборы», — подчеркнула Панина.

«Лукашенко сильный лидер, который много сделал для социально-экономического развития Белоруссии. Остается лишь сожалеть, что сегодня он сделал еще один шаг к политической пропасти», — констатировала Панина.