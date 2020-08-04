4 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Андрей Стеценко, , 17:04 — REGNUM О том, что Одессой на протяжении многих лет правит криминальная группировка, кажется, знают далеко за пределами Южной Пальмиры. И то, что «серым кардиналом» на протяжении последних пяти лет был Владимир Галантерник, в свое время громко заявляли и Михаил Саакашвили, в бытность своего губернаторства, и одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, а также многочисленные активисты и общественники. Связка Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов) — Галантерник выглядела настолько мощной и нерушимой, что любые попытки пошатнуть их влияние в городе кем бы то ни было заканчивались неудачами.

Одесский оперный театр Официальный сайт города Одесса

До тех пор, пока в июне этого года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) не нанесли дуэту сильный удар. Неожиданный и очень болезненный. Впрочем, организованная преступная группа на то и организованная, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации и постараться удержать свое влияние и контроль за финансовыми потоками в регионе.

Именно с этим и связаны радикальные перестановки в верхушке одесской ОПГ. На смену Владимиру Галантернику, скрывшемуся в Израиле, в город вернулся легендарный Александр Ангерт и вновь, как в лихие 90-е, принял на себя роль смотрящего.

Тот самый «Ангел», которого украинские СМИ поспешно похоронили в 2017 году. Как оказалось, зря. Хотя бытует мнение, что слухи о своей кончине распространял сам «покойный». И вот он воскрес и вернулся в Одессу, чтобы попытаться удержать в своих руках коррупционные и криминальные нити Южной Пальмиры. Вернется ли в Одессу эпоха передела а-ля 90-е, в которых «Ангел» не только сумел выжить, но и преуспел? Стал ли он «благороднее» или застрял в том смутном времени, с его бесконечными публичными разборками и запугиванием конкурентов, будет ясно уже в ближайшее время. Да и местные выборы уже близко-близко…

Справочная информация, на основе публичных данных из Википедии:

Родился Александр Ангерт в 1955 году в Одессе. В молодости встал на преступный путь, занимался грабежами. В 1980 году был приговорен к расстрелу за умышленное убийство, однако после апелляции высшая мера была заменена на 15 лет лишения свободы. Весь срок сидеть не пришлось. В 1990 году он вышел из тюрьмы, имея на руках справку, подтверждающую заболевание — рак желудка. Примерно в это же время он примкнул к тогдашнему криминальному авторитету, легендарному Виктору Павловичу Куливару, известному по прозвищу Карабас. У Куливара Ангерт начал заниматься реализацией экономического направления, которое закончилось тем, что Карабас полностью установил контроль над нефтяным бизнесом в Одесском порту.

Используя авторитет Карабаса и некоторых людей из его окружения, Ангерт получает новые возможности. С его участием и под его влиянием формируются классические ОПГ в Южной Пальмире. После смерти Виктора Куливара Ангерт ведет активную войну, в борьбе за власть, с другими преступными группировками и впоследствии побеждает.

В борьбе за власть Ангерт был одной из самых сильных фигур, его группировка победила одну из самых многочисленных из тогдашних одесских ОПГ, принадлежавшую Георгию Стоянову (прозвище Стоян), заставив бежать ее лидера из страны. Второй значимой фигурой, которую победил Ангерт, был Сергей Ершов (прозвище Кацап). Ершов после убийства охранника, а затем и случая нападения, в результате которого его жена потеряла ногу, перестал принимать участие в разборках и вышел из игры.

В 2001 году Александр Ангерт переселился в столицу Великобритании Лондон. В первой половине мая 2017 года некоторые СМИ сообщили о смерти Ангерта, причиной которой послужило онкозаболевание. К этой новости не все СМИ отнеслись однозначно. Некоторые посчитали смерть криминального авторитета мистификацией, другие приняли без тени сомнения. В сентябре того же года СМИ, ссылаясь на слова на то время руководителя ГУНП Одесской области Дмитрия Головина, сообщили, что Ангерт жив и находится за рубежом.