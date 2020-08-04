Майкоп, , 15:50 — REGNUM Председатель правительства Адыгеи Александр Наролин покинул свой пост по собственному желанию и переходит на другое место работы. Руководитель республики Мурат Кумпилов принял отставку премьера и подписал соответствующий указ, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Отмечается, что в ходе встречи Кумпилов поблагодарил Наролина «за плодотворную работу на благо республики» и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

Напомним, Наролин возглавил правительство Адыгеи в декабре 2017 года. Перед этим он более 3,5 лет был мэром города Майкопа.

Читайте также: В Адыгее сменился руководитель Следственного комитета