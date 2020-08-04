Варшава, , 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше. О начале деятельности командного центра сегодня, 4 августа, на торжественной церемонии в Кракове объявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал решение о передислокации американского командования на польскую территорию «венцом» действий, связанных с увеличением присутствия войск США, сообщает РАИ Новости. Он также добавил, что на прошлой неделе США и Польша окончательно согласовали свое соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне издание Gazeta Prawna заявило, что на территорию Польши будет перебазировано две, а не одна тысяча военнослужащих ВС США. Также уточнялось, что вместе с этими военнослужащими в Польшу из германии передислоцируется командование V корпуса армии США. Кроме этого планируется переброска в Польшу оттуда же 30 американских истребителей ВВС F-16.

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