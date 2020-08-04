Минск, , 15:52 — REGNUM Первый этап оперативно-тактического учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны начался в Белоруссии 4 августа. Об этом информирует белорусское министерство обороны.

Советский многоцелевой истребитель МиГ-29 Coert van Breda

«С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО», — сообщили в военном ведомстве.

Военным предстоит отработать посадку самолётов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на участок автотрассы М1 Минск — Брест. Затем самолёты отправятся на полигон «Ружаны», где атакуют наземные цели.

Истребители Су-30СМ и ЗРК «Тор-М2» будут прикрывать район полётов от средств воздушного нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Белоруссии начинаются плановые сборы военнообязанных. Они продлятся 25 дней.

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