Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Опыт предыдущих избирательных кампаний в Грузии говорит о том, что на выборах в парламент партии нужно выдвигать кандидатов на каждом мажоритарном округе. Об этом рассказал председатель парламентской фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе 4 августа в интервью на телеканале «Палитраньюс».

"Неправильно предъявлять претензии друг к другу. У каждой партии есть своя идея, как прийти к победе. Наша главная идея заключается в том, чтобы иметь кандидата в каждом избирательном округе», — сказал Гоциридзе.

Он добавил, что есть те, кто не согласен с таким подходом к выборам, но правильность тактики каждой партии покажут выборы.

Напомним, Гоциридзе и другие представители ЕНД с февраля призывали к объединению оппозиционных партий и выдвижению единых кандидатов на мажоритарных округах для успешной борьбы с правящей партией «Грузинская мечта». По шести округам в Тбилиси договориться получилось, но дальше дело не пошло.

Ближе к выборам в «Едином национальном движении» заявили, что будут стараться выставить кандидатов на всех округах, а Гоциридзе сказал, что договоренностей между оппозиционными партиями не было.

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