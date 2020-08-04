Москва,
4 августа 2020, 15:45 — REGNUM За счёт найма иностранной рабочей силы работодатели значительно увеличивают свои прибыли, часть этих денег должна находиться в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 августа, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности
России предложил обязать работодателей отвечать за действия нанятых
ими
иностранцев.
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«Предложение Дмитрия Медведева в своей основе верное. Работодатели должны нести ответственность за нанятых ими иностранцев, причём не только за их действия во время работы по контракту, но и после увольнения — до их определения на другую работу или отъезда из России.
За счёт найма иностранной рабочей силы работодатели значительно увеличивают свои прибыли, особенно если речь идёт о тяжёлом физически или экологически грязном труде. Соответственно, часть этих денег должна находиться в резерве на случай непредвиденных обстоятельств типа тех, что мы наблюдаем в связи с карантинными мерами по COVID-19.
Если половина лишившихся работы мигрантов продолжают оставаться в России без средств существования, это серьёзная проблема, чреватая в том числе и развитием в криминальном направлении. Этой угрозой надо заниматься самым серьёзным образом.
Но и безотносительно к нынешнему положению число иностранцев, занимающих в России те рабочие места, которые могли бы быть заняты российскими гражданами, должно сокращаться. Наша задача — в первую очередь снизить реальный уровень безработицы среди граждан России», — отметил Михаил Демурин.