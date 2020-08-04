Москва, , 15:45 — REGNUM За счёт найма иностранной рабочей силы работодатели значительно увеличивают свои прибыли, часть этих денег должна находиться в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 августа, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности России предложил обязать работодателей отвечать за действия нанятых ими иностранцев.

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«Предложение Дмитрия Медведева в своей основе верное. Работодатели должны нести ответственность за нанятых ими иностранцев, причём не только за их действия во время работы по контракту, но и после увольнения — до их определения на другую работу или отъезда из России.

За счёт найма иностранной рабочей силы работодатели значительно увеличивают свои прибыли, особенно если речь идёт о тяжёлом физически или экологически грязном труде. Соответственно, часть этих денег должна находиться в резерве на случай непредвиденных обстоятельств типа тех, что мы наблюдаем в связи с карантинными мерами по COVID-19.

Если половина лишившихся работы мигрантов продолжают оставаться в России без средств существования, это серьёзная проблема, чреватая в том числе и развитием в криминальном направлении. Этой угрозой надо заниматься самым серьёзным образом.