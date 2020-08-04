Днепропетровск, Украина, , 15:43 — REGNUM Инструкторы из Великобритании приступили к обучению украинских военнослужащих в рамках миссии Orbital в Днепропетровской области. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба министерства обороны Украины.

Учебный курс для примерно 150 военнослужащих со всей Украины рассчитан на месяц. Они пройдут индивидуальную подготовку, после чего передадут полученные навыки своим военным подразделениям.

Курсанты представляют все четыре оперативных командования сухопутных войск украинских Вооружённых сил. Они получат сертификаты о прохождении курса «Индивидуальная подготовка» и будут обучать сослуживцев по новым стандартам.

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