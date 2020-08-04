Киев, , 15:43 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко предлагала главе офиса президента Украины Андрею Ермаку назначить её главой украинской делегации на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом написал украинский «представитель Донбасса», журналист Сергей Гармаш 4 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать её главой делегации вместо Кучмы (экс-президента Украины Леонида Кучмы — ИА REGNUM)», — отметил он.

Гармаш добавил, что Тимошенко заявляла о наличии у неё плана мирного урегулирования и обещала задействовать свои связи в России и на Западе для его реализации, однако сам план так и не представила.

Напомним, новым главой украинской делегации в ТКГ стал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко призвала отправить Ермака в отставку, поскольку он якобы проигнорировал её инициативы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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