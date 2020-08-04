Сухум, , 15:40 — REGNUM Обязательные меры профилактики распространения коронавируса введены в посольстве России в Абхазии. Об этом говорится в объявлении, размещенном 4 августа на сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации посетителям нужно приходить в маске и перчатках.

«В консульский отдел посольства России не будут допускаться посетители без медицинских масок и перчаток. Также обращаем внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Также в российском посольстве попросили не приходить тех, у кого появились признаки ОРВИ. В этом случае, если будет пропущена запись на приём, ее перенесут на другое время, когда заболевание пройдет.

Напомним, с 1 августа сняты ограничения при пересечении границы Абхазии и России, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. За два дня в обе стороны границу пересекли более 30 тысяч человек.

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