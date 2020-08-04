Москва, 4 августа 2020, 15:32 — REGNUM Соединенные Штаты, проявляя интерес к Белоруссии, стремятся оторвать республику от России. Об этом, комментируя якобы «боязнь» Москвы потерять Белоруссию, о которой заявил президент страны Александр Лукашенко, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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По его словам, это единственный мотив, которым руководствуется американская сторона. Но сыграть на этом белорусскому лидеру не удастся, уверен российский сенатор.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе оглашения послания народу и парламенту Белоруссии президент республики Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, потому что «у неё не осталось по-настоящему близких союзников». Он также заверил, что страны всегда будет союзниками, несмотря на то, что Москва «поменяла братские отношения с Минском на партнерские». При этом Лукашенко указал на растущий «предметный интерес» Запада к Белоруссии.