Архангельск, , 15:31 — REGNUM Качество уборки улиц Архангельска в очередной раз подверглось критике главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, врио губернатора Александр Цыбульский предложил городским чиновникам отказаться от услуг недобросовестного подрядчика, если он за неделю не наладит работу.

«Посреди областной столицы — лопухи, репейник, растет борщевик с человеческий рост, — отметил Александр Цыбульский. — Дополнительные средства муниципалитету мы уже выделили. Чем еще вам помочь, чтобы вы привели город в порядок? Вам подарить газонокосилки? Если гарантируете, что это поможет, то мы готовы и это сделать. Только начните уже работать, приведите, наконец, областной центр в порядок. Вы же видите, что люди пишут в соцсетях по поводу содержания города и вашей работы», — заявил глава региона.

Напомним, трехлетний контракт на уборку улиц Архангельска был заключен с Плесецким дорожным управлением в конце 2019 года на сумму 838 миллионов 730 тысяч рублей. Предыдущий контракт горадминистрация заключала с этим же подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Цыбульский неоднократно призывал городских чиновников навести порядок в городе.