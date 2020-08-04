Архангельск, 4 августа 2020, 15:31 — REGNUM Качество уборки улиц Архангельска в очередной раз подверглось критике главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, врио губернатора Александр Цыбульский предложил городским чиновникам отказаться от услуг недобросовестного подрядчика, если он за неделю не наладит работу.
Напомним, трехлетний контракт на уборку улиц Архангельска был заключен с Плесецким дорожным управлением в конце 2019 года на сумму 838 миллионов 730 тысяч рублей. Предыдущий контракт горадминистрация заключала с этим же подрядчиком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Цыбульский неоднократно призывал городских чиновников навести порядок в городе.