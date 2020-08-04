Миргород, Украина, , 15:35 — REGNUM На минувшей неделе на Украине состоялись учения тактической авиации. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.

В сообщении говорится, что в ходе трёх плановых лётных смен отрабатывалась тактика пилотирования, навигация и боевое применение истребительной авиации.

«Боевые лётчики-истребители во время полётов днём и ночью постоянно совершенствуют навыки и умения. Полёты ночью и в сложных метеоусловиях являются одними из самых сложных…» — рассказал командир бригады полковник Александр Мостовой.

В учениях приняли участие пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил имени И. Кожедуба.

Как сообщало ИА REGNUM, учения проходили в Полтавской области, в них участвовал состав 831 бригады тактической авиации Украины.

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