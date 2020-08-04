Миргород, Украина, 4 августа 2020, 15:35 — REGNUM На минувшей неделе на Украине состоялись учения тактической авиации. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.
В сообщении говорится, что в ходе трёх плановых лётных смен отрабатывалась тактика пилотирования, навигация и боевое применение истребительной авиации.
В учениях приняли участие пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил имени И. Кожедуба.
Как сообщало ИА REGNUM, учения проходили в Полтавской области, в них участвовал состав 831 бригады тактической авиации Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Экипажи истребителей ВВС Украины проводят учения в Полтавской области
Читайте развитие сюжета: ВСУ не испытывают недостатка в боеприпасах — минобороны Украины