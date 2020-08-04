Пекин, , 15:32 — REGNUM Власти США, принуждая собственников китайской социальной сети TikTok продать американский бизнес, хотели полностью заблокировать этот сетевой ресурс в своей стране. Такое сообщение получили от руководства сотрудники компании ByteDance, владеющей соцсетью.

Основатель ByteDance Чжан Имин отметил, что многие люди неправильно понимают ситуацию вокруг TikTok. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), ссылаясь на национальную безопасность, принуждает TikTok продать американское подразделение американской же компании. Компании ничего не остаётся, кроме как соблюдать законы, но проблема заключается не в этом.

«Истинная цель заключалась в полном закрытии доступа и так далее», — цитирует Чжан Имина китайский портал «Ай-ти чжицзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что TikTok должна до 15 сентября купить американская компания, иначе приложение запретят на американской территории. В МИД Китая действия властей США назвали политическим давлением.

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