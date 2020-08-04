Киев, , 15:23 — REGNUM Молдавия высказывает благодарность Украине за оказанную поддержку в процессе приднестровского урегулирования.

Об этом в ходе визита в Киев сегодня, 4 августа, заявил глава МИД Молдавии Олег Цуля.

Дипломат уточнил, что благодарность высказывается «в контексте определения некоторых устойчивых решений в процессе приднестровского урегулирования».

Развивать свою мысль Цуля не стал и более конкретной информации не озвучил.

Отметим, что в конце июля, при подготовке визита Цули в Киев, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выступил в украинских СМИ с заявлением о том, что Украина и Молдавия требуют преобразования миротворцев Российской Федерации в Приднестровье.

«Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ», — сообщил замглавы украинского МИД.

Визит главы молдавского внешнеполитического ведомства на Украину готовил именно Боднар совместно с госсекретарем МИД Молдавии Думитру Соколаном.