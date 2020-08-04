Бужумбура, , 15:26 — REGNUM Группа бурундийских беженцев, проживающая в лагере в Руанде, написала открытое письмо к новому президенту Бурунди Эваристу Ндайишимийе с просьбой о репатриации. Об этом передает ВВС Great Lakes.

В письме беженцы призвали президента сотрудничать с правительством Руанды и Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), чтобы репатриировать их. Однако между двумя странами и УВКБ ООН еще нет соглашения о том, как это осуществить.

Более 60 000 бурундийских беженцев проживают в лагере Махама на востоке Руанды с начала политического кризиса в Бурунди 2015 года, который был спровоцирован тем, что покойный бывший президент страны Пьер Нкурунзиза был переизбран на третий срок.

Эммануэль Бизимана, один из авторов письма, сказал ВВС, что «теперь пришло время вернуться домой», добавив: «мы знаем, что теперь наша страна в безопасности, поэтому и написали президенту».

В своей инаугурационной речи в июне президент Эварист Ндайишимийе призвал беженцев вернуться, и с тех пор почти 2000 человек вернулись из Танзании, по данным ООН.