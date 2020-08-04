Москва, , 15:19 — REGNUM Благодаря централизованной власти, в Китае удалось не только эффективнее противостоять коронавирусу, но и быстрее перейти к восстановительному росту в сравнении со странами Евросоюза. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Если Китай способен на своей территории вводить общие вертикальные меры, то Евросоюз вынужден договариваться, каждое государство друг с другом о приграничных мерах, о каких-то общих мерах, и как показала практика, очень большой разрыв есть в показателях Европы — эти меры не сильно были скоординированы, скажем так», — заявил Михайлов.