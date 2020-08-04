Киев, , 15:19 — REGNUM Из 1 млрд гривен (около $36 млн), выделенных на развитие украинской культуры в 2020 году, на съёмки «патриотических» телесериалов будет потрачено 100 млн гривен или $3,6 млн. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 4 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актёрами и украинскими нарративами», — рассказал он.

Начало представлений проектов телесериалов запланировано на вторую половину сентября, добавил Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, из 80 украинских кинофильмов, снятых с 2017 по 2019 годы, в прокате окупился лишь один — комедия «Сумасшедшая свадьба». Националистические кинокартины провалились в прокате.

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