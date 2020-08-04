Москва, , 15:11 — REGNUM Недействительными назвал данные из базы электронных избирателей, попавшие в даркнет, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. Сегодня, 4 августа, издание «КоммерсантЪ» сообщило о том, что данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции РФ выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. Как заявили изданию продавцы информации, база «полностью свежая», а каждая строка оценивается $1 оптом и $1,5 в розницу.

Массух рассказал, что представители общественного штаба проверили некоторый объем данных, выставленных на продажу, и выяснили, что номера паспортов и фамилии в них не совпадают. «Таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», — подчеркнул он.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве напомнил, что база представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.