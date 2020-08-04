Джакарта, , 15:10 — REGNUM Главный исполнительный директор комитета по борьбе с COVID-19 в Индонезии Эрик Тохир заявил, что компания Bio Farma могла бы производить до 250 млн доз вакцины в год, сообщает Kompas.

Эрик Тохир посетил лабораторию и производственные мощности фармацевтической компании Bio Farma, расположенной в Бандунге в провинции Западная Ява.

«Сегодня я уверен, что Bio Farma готова производить 100 млн доз вакцин от COVID-19 в год. И к концу года компания будет готова производить 250 млн доз в год», — заявил Эрик Тохир.

Напомним, компания Bio Farma производит вакцины с 1890 года. Этой государственной компании также доверяют более чем в 150 странах, включая страны Ближнего Востока.

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