Брюссель, , 15:13 — REGNUM Государства — участники Евросоюза должны избегать повторного закрытия внутренних границ на фоне увеличения выявляемых случаев заражения людей коронавирусом. Об этом заявил 4 августа представитель Еврокомиссии (ЕК), передаёт ТАСС.

В ЕК отреагировали на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны Евросоюза могут вновь поднять вопрос о закрытии границ. Мнение Еврокомиссии, отметил её представитель, осталось прежним.

«Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», — заявил представитель ЕК.

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