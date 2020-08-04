Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Первые попытки подкупа избирателей и другие нарушения были зафиксированы в Грузии перед выборами в парламент страны. Об этом говорится в отчете неправительственной организации (НПО) «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), опубликованном 4 августа.

В отчете приведены данные мониторинга с 5 июля по 3 августа. В НПО утверждают, что якобы были зафиксированы попытки подкупить восемь человек от лица мажоритарного депутата от правящей партии «Грузинская мечта», которого собираются выдвигать на предстоящих выборах.

В ISFED также заявили, что получили сообщения о попытках подкупа в виде акций по оказанию социальной помощи и со стороны оппозиционных партий «Лело для Грузии» и «Единое национальное движение». Также сообщается что имеются сведения об увольнении по политическим мотивам в пяти муниципалитетах.

Кроме этого, по данным НПО, были два случая, когда по политическим мотивам отказывали в социальной помощи. Еще сообщается о случаях политической агитации со стороны священника.

Напомним, ISFED в Грузии была создана в 1995 году. В стране насчитывается около 70 офисов этой организации. Ее члены регулярно проводят мониторинг ситуации и контролируют проведение выборов.

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