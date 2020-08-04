Киев, , 14:59 — REGNUM Реальная безработица на Украине составляет до 18%, что вдвое выше официальных показателей. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева 4 августа в эфире «Пятого канала».

«Если у нас 1,5−1,7 млн человек безработных… — это означает 9% людей безработных. Если на сегодня примерно 3 млн, то эту цифру можно умножать на два. Это 15−16%, до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра», — рассказал он.

Экс-министр отметил, что после завершения полевых работ, количество безработных ещё увеличится из-за сезонной безработицы.

«Эта проблема очень остро станет. Особенно на осеннее-зимний период», — добавил Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о заниженной официальной безработице на Украине сообщили эксперты Центра экономической стратегии. По их оценке, в действительности безработица на Украине достигает 17%.

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