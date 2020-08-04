Киев, 4 августа 2020, 14:59 — REGNUM Реальная безработица на Украине составляет до 18%, что вдвое выше официальных показателей. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева 4 августа в эфире «Пятого канала».
Экс-министр отметил, что после завершения полевых работ, количество безработных ещё увеличится из-за сезонной безработицы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о заниженной официальной безработице на Украине сообщили эксперты Центра экономической стратегии. По их оценке, в действительности безработица на Украине достигает 17%.
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