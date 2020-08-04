Минск, , 14:52 — REGNUM Критики белорусского режима «не понимают, что говорят и что творят». Об этом 4 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок, — цитирует Лукашенко «Комсомольская правда в Белоруссии», отмечая, что речь, видимо, идёт о Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. — Они же не понимают, что читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете?».

Лукашенко в ходе выступления был эмоционален и переходил на «трасянку» — смесь русского языка и его белорусских диалектов. Приводятся такие его слова: «Правядзем нячэсныя выбары, выпусцім палітычных, эканамічных наркаманаў, угалоўніках, правядзем чэсныя выбары і будзем жыць. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Белоруссии назначает выборы… Они же не понимают, что говорят и что творят».

Белорусский лидер отметил: «Но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны, вашим лицом. А тем, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих — разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда, посмотрите вокруг. Мы никому не закрываем рот: любая критика, любые мнения, любые споры — все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция — приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена — имей в виду, что это прямое правонарушение, и нарушителем является не только организатор, но и участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон в действующей стране. А если нарушил — реакция будет мгновенной, отпор — самый жесткий».

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«Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами. Да вы хотя бы прислушайтесь к этим голосам и объясните людям, что происходит. Преступников — выпустим, чиновников — посадим. И милицию разгоним, военных загоним в 90-е, они боялись тогда. Я тоже был военным. Стыдно было надеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают! Вывести капиталы в офшоры, заставить всех платить за медицину и образование, земли сельхозназначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы — а зачем они? Во и все реформы. Но этого в Белоруссии не будет», — заявил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко служил в армии СССР. Первые президентские выборы в постсоветской Белоруссии состоялись в 1994 году — с тех пор Лукашенко бессменно занимает президентское кресло.