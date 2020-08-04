Киев, , 14:49 — REGNUM Киев и Кишинев готовы «реанимировать» диалог по всем проблемным вопросам, заявил на брифинге сегодня, 4 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня на Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Молдавии Олег Цуля и брифингу предшествовали переговоры глав дипломатических ведомств.

«Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить — я бы даже сказал бы реанимировать — заседания и консультации, посвященные проблемным вопросам, которые есть в наших отношениях», — отметил Кулеба.

Он дал понять, что стороны попытаются согласовать некую «пакетную договоренность», в первую очередь, в экономической сфере.

«Все это чрезвычайно важно для экономик наших стран, и я очень рад, что нам удалось договориться возобновить», — сказал киевский министр.

В свою очередь, Олег Цуля заявил, что обе стороны согласны с тем, что двусторонние торгово-экономические отношения требуют активизации.

«В связи с этим я предложил организовать очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе, с дальнейшим продвижением прямого диалога на уровне сопредседателей комиссии», — сообщил глава МИД Молдавии.

ИА REGNUM отмечает, что 22 июля состоялись украинские-молдавские политические консультации в формате видеоконференции на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Думитру Соколана.

Во время консультаций, согласно официальной информации, обсуждались вопросы визита главы МИД Молдавии в Киев, а также «практические шаги по реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также региональной безопасности».