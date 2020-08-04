Махачкала, , 14:56 — REGNUM Дагестанская певица Айшат Айсаева не вошла в список кандидатов в депутаты Кировского района Махачкалы II созыва от регионального отделения партии «Единая Россия». Это следует из документа, опубликованного на сайте избирательной комиссии республики.

Напомним, в ноябре 2019 года Айсаева была представлена в качестве депутата Кировского района от «Единой России». Тогда же в дагестанском сегменте социальных сетей распространился видеоролик, в котором исполнительница после вручения ей депутатского удостоверения в одном из помещений администрации поет песню и барабанит по столу.

Большинство пользователей соцсетей раскритиковали поведение эстрадной певицы, многих комментаторов также интересовало, за какие заслуги она вошла в районное собрание. «Песни и пляски» Айсаевой осудил и глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, назвав такое поведение недопустимым для депутата на рабочем месте.

Уже в июне этого года Сагидов заявил, что к нему поступает большое количество сообщений от горожан, недовольных избранием певицы депутатом районного собрания. Тогда же чиновник пообещал приложить все усилия, чтобы прекратить депутатские полномочия Айсаевой.

На предстоящие в сентябре 2020 года выборы «Единая Россия» выдвинула 33 кандидата в собрание депутатов Кировского района Махачкалы во главе с действующим председателем райсобрания Эльмирой Абиевой.

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