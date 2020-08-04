Москва, , 14:42 — REGNUM Из-за неопределённости в связи с возможным наступлением второй волны коронавируса, экономический рост в крупнейших странах мира оказался парализован. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Желание вкладывать, инвестировать у обладателей свободного капитала нет никакого. Все ждут, и это видно по фондовым индексам — постоянное спекулирование идёт на второй волне коронавируса, причём разные государства спекулируют на эту тему по-своему», — заявил Михайлов.

«Одни государства сейчас стараются — европейские, — открыть туристический сезон. Та же Испания, которая заявила о 20% падения ВВП, прежде всего там туристическая составляющая одна из основных. Каждое государство пытается спасти собственную экономику, при этом в рамках того же Евросоюза, если сравнивать с Китаем, положение куда более неблагополучное», — указал он.