Тернополь, Украина, , 14:58 — REGNUM Тернополь будет «жить полноценной жизнью», несмотря на распоряжение властей Украины об ужесточении карантинных мер. Об этом, как передает издание Strana.ua, заявил 4 августа мэр города Сергей Надал.

«Мы не будем закрывать предприятия, рынки, потому что экономика города — на коленях. Люди теряют работу, бизнес закрывается. Мы же понимаем, что инфекция никуда не денется, она, к сожалению, будет существовать ещё не один месяц, нам нужно привыкать жить в новых реалиях», — рассказал он.

По мнению чиновника, город несправедливо отнесли к «красной» карантинной зоне, поскольку уровень заболеваемости всего на 0,1 выше нормы, а заполненность больниц составляет 46,8% при нормативе свыше 75%, установленном для «красной» зоны.

Надал отметил, что центральной власти следовало сначала собрать мэров крупных городов и обсудить с ними инициативу по введению разноцветных карантинных зон, а не принимать поспешные решения.

«Нельзя сказать, что не боимся конфликта, мы понимаем, но другого способа у нас нет, нас никто не слышит… отсутствует коммуникация. Мы готовы работать с министром, разработать общий план действий», — подчеркнул мэр Тернополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о планах смягчить карантинные меры в Тернополе после бунта пассажиров поезда, которые заставили машиниста сделать остановку в городе.

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