Тернополь, Украина, 4 августа 2020, 14:58 — REGNUM Тернополь будет «жить полноценной жизнью», несмотря на распоряжение властей Украины об ужесточении карантинных мер. Об этом, как передает издание Strana.ua, заявил 4 августа мэр города Сергей Надал.
По мнению чиновника, город несправедливо отнесли к «красной» карантинной зоне, поскольку уровень заболеваемости всего на 0,1 выше нормы, а заполненность больниц составляет 46,8% при нормативе свыше 75%, установленном для «красной» зоны.
Надал отметил, что центральной власти следовало сначала собрать мэров крупных городов и обсудить с ними инициативу по введению разноцветных карантинных зон, а не принимать поспешные решения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о планах смягчить карантинные меры в Тернополе после бунта пассажиров поезда, которые заставили машиниста сделать остановку в городе.
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