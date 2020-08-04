Москва, , 14:39 — REGNUM Речь президента Белоруссии Александра Лукашенко, произнесённая им в Минске 4 августа, свидетельствует о том, что, вопреки словам белорусского лидера, именно официальный Минск поменял своё отношение к России. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Президент Белоруссии ошибается, говоря о том, что Россия якобы поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. На самом деле, поменялось отношение со стороны самой Белоруссии, и это видно из речи Александра Лукашенко, в которой он говорит о стратегическом партнерстве со странами Запада», — сказал Липовой.

По его словам, в данном случае президент Белоруссии «пытается одновременно и «усидеть на двух стульях», и на всякий случай обвинить Россию в том, что в отношениях между странами начинает появляться некая напряженность, а заодно показать незаменимость Белоруссии как союзника России»: «Хотя на самом деле Белоруссия гораздо больше нуждается в хороших отношениях с РФ».

Липовой уверен, что Лукашенко в преддверии выборов ведет свою политическую игру, «только, похоже, пока не совсем определился с позицией»: «Возможно, со стороны будущих «западных стратегических партнеров» ему были обещаны какие-то бонусы. Хотелось бы, чтобы он еще подумал о том, что старый друг — Россия все же лучше новых «западных партнеров», которые пока еще никому из своих «восточных друзей» ничего хорошего не принесли, кроме дополнительных проблем стратегического и экономического характера».