Хабаровск, , 14:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв представил сегодня, 4 августа, нового заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Эту должность займет начальник управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения города Москвы Евгений Никонов.

«Мной принято решение, что на должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам будет назначен Евгений Леонидович Никонов — коренной хабаровчанин, прошедший путь карьерного роста, работавший в Москве, но сейчас возвратившийся обратно. Последнее место работы — департамент здравоохранения г. Москва. Евгений Леонидович будет курировать социальный блок. На днях я подпишу распоряжение о его назначении», — сообщил Михаил Дегтярёв.

Евгений Никонов окончил лечебный факультет Дальневосточного государственного медуниверситета в Хабаровске. Начинал работать санитаром в краевой детской клинической больнице и далее: врачом кардиологического отделения Дорожной клинической больницы Хабаровска, ассистентом кафедры госпитальной терапии ДВГМУ, заведующим кафедрой гастроэнтерологии и клинической лабораторной диагностики Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, проректором ДВГМУ.

С 2005 года по 2009 год работал в центральном аппарате Росздравнадзора, одновременно возглавлял учебный центр ФГУ «Консультативно-методического центра лицензирования» Росздравнадзора. С 2009 года — заведующий терапевтическим отделением №1 ФГУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, в мае 2010 был избран руководителем Аппарата Национальной медицинской палаты.

Евгений Никонов — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гастроэнтерологии Факультета дополнительного профессионального образования (ФДПО) Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, член Центрального совета Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), г. Москва.