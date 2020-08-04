Москва, , 14:31 — REGNUM Мировой экономике придётся пережить ещё более сильный обвал в случае наступления второй волны эпидемии коронавируса. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Мы говорим только о предположениях. Мы ещё не видим цифры о второй волне. Но все врачи-эпидемиологи и вирусологи утверждают, что с вероятностью 90−95% мы столкнёмся со второй волной коронавируса», — заявил Михайлов.

В этом отношении показательны первые прогнозы государственных органов статистики на основе итоговых данных за второй квартал 2020 года.

«Сейчас государственные органы статистики во Франции утверждают, что не менее 2−3 лёт необходимо на восстановление экономики, даже если не будет второй волны коронавируса. Мы сейчас вспоминали о прогнозах по России — 4,5% и 5,5%, это если не будет второй волны коронавируса. А тот же самый Институт Столыпина говорит, что вторая волна коронавируса обеспечит падение до 8−9%», — отметил эксперт.