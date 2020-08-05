5 августа 2020 | Время чтения 20 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Особое внимание к социальной повестке в сочетании с дополнительными требованиями к работе руководства регионов в данной сфере становятся ключевыми факторами политики Центра на среднесрочную перспективу.

Во-первых, после завершения общероссийского голосования по одобрению конституционных поправок особое значение социальной повестки сохраняется. Причем этот аспект подчеркивается президентом и руководством правительства на совещаниях, ключевой аудиторией которых является не широкая общественность, а политические и управленческие элиты. Так, Владимир Путин в ходе июльского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на первое место при обсуждении долгосрочных горизонтов планирования поставил «сбережение здоровья и благополучия людей», причем не только в контексте пандемии («нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность»). Показателен целый ряд выдержанных в схожей логике тезисов, высказанных премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе Ежегодного отчета правительства в Госдуме. На уровне региональной политики это еще одно подтверждение особого внимания к решению социальных проблем (в том числе в контексте развития учреждений первичного звена системы здравоохранения) при оценке работы губернаторов. Это существенно повышает карьерные и имиджевые риски для чиновников из руководства социальных блоков регионального уровня, но и создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения (в том числе с переходом на федеральный уровень) наиболее эффективных управленцев, работающих в этой сфере.

Во-вторых, значимой темой для отношений Центра и субъектов Федерации, а также для региональной политической повестки становятся критерии распределения федеральных средств для поддержки территорий. Показательно, что в ходе Ежегодного отчета правительства вопрос о необходимости более масштабной поддержки субъектов с тяжелой финансовой ситуацией был поднят представительницей «Единой России», зампредом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Надеждой Максимовой. Заявление Михаила Мишустина по этой проблеме также свидетельствует, скорее всего, о готовности правительства усилить поддержку проблемных в социально-экономическом отношении регионов при распределении федеральных средств. При этом обозначенный премьером принцип развития межбюджетных отношений Центра и регионов «в направлении прозрачности, транспарентности и честности» также создает возможности для активного участия представителей «Единой России» в реализации мер независимого контроля за финансовыми потоками.

В-третьих, сохранение рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, особенно в связи с дополнительными вызовами в осенний период, подтверждает актуальность дифференцированного подхода к ситуации в каждом из регионов, а значит, и деятельности профильной Рабочей группы Госсовета, возглавляемой Сергеем Собяниным. Осенью, учитывая появление дополнительных задач даже при наиболее благоприятном сценарии развития событий (необходимость принятия дополнительных мер в связи с началом учебного года, постепенное начало вакцинации населения после начала промышленного выпуска соответствующего препарата), влияние «антивирусной» рабочей группы Госсовета может вырасти.

В-четвертых, реализация инфраструктурных проектов остается одним из ключевых приоритетов экономической политики. Создаются новые возможности для регионов, через которые пройдут крупнейшие транспортные коридоры. Об актуальности этой темы говорит, например, прошедшее в начале июля 2020 года в Елабуге федеральное совещание по вопросам строительства автотрассы Европа — Западный Китай, которая, как отметил глава правительства, «обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской». В ближайшие годы строительство новых объектов в рамках этого проекта станет важной частью политической и медиаповестки для ряда регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов (учитывая обозначенную на этом совещании задачу «проработать дальнейшую возможность продления этой трассы уже от Набережных Челнов дальше, до Екатеринбурга»). Это развитие ранее обозначенных Владимиром Путиным приоритетов, направленных на «расширение инфраструктуры, укрепление связей между регионами и территориями страны».

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В наиболее протестных субъектах Федерации, где в сентябре 2020 года пройдут губернаторские выборы, вероятность второго тура, даже сравнительно невысокая, становится важным фоном для торга между руководителями территорий и местными элитами. И фактором, усиливающим переговорные позиции этих элитных групп.

Показательно, например, что в числе региональных лидеров, дольше всех не обнародовавших списки своих кандидатов в члены Совета Федерации, есть и Игорь Кобзев — врио главы Иркутской области, где второй тур становится не единственным, но при некоторых условиях возможным сценарием. Факторами, способствующими реализации такого сценария, могут стать традиционно высокий уровень протестных настроений в регионе (например, против конституционных поправок среди избирателей области в ходе недавнего голосования высказалось 34,84% — выше среднего показателя по стране); вероятность активной кампании кандидата от КПРФ Михаила Щапова (в 2016 году на выборах в Госдуму одержавшего победу по Иркутскому одномандатному округу № 93); большое число кандидатов, участвующих в гонке (это может привести к дроблению не только оппозиционного, но и лояльного властям электората). Тем не менее пока резервы для победы Игоря Кобзева остаются весьма значительными, а вероятность второго тура далеко не очевидна. Дополнительным фактором усиления позиций врио губернатора могут стать возможные кадровые решения в предвыборный период (в том числе по кандидатам в сенаторы), а также демонстрация лоббистских возможностей на федеральном уровне.

Одним из направлений взаимодействия врио глав субъектов Федерации с элитами в предвыборных условиях становятся соглашения о включении статусных фигур из оппозиционных партий в число кандидатов в сенаторы. Примером является тактика врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского (в числе кандидатов в сенаторы из его списка — влиятельный выходец из стройиндустрии, депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов), губернатора Брянской области Александра Богомаза (с ним в связке в Совет Федерации выдвигается первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин) и врио главы Республики Коми Владимира Уйбы (он включил в тройку сенаторов вице-спикера Госдумы от «Справедливой России» Ольгу Епифанову). Впрочем, в последних двух случаях более ярко выраженными, вероятно, были федеральные договоренности, а не собственно электоральные аспекты (для Ольги Епифановой базовым регионом, где строилась ее политическая карьера, была Архангельская область, для Вадима Деньгина — Калужская, где он в 2015 году участвовал в губернаторских выборах). При этом для Архангельской области и Республики Коми сохраняются факторы мобилизации оппозиционных избирателей (в связи с высоким уровнем протестных настроений в Архангельской области и проведением выборов в Госсовет, ведущих к общему росту политизации, в Коми). В этих двух регионах вероятность второго тура на сегодня относительно невысока, но, вероятно, будет повышаться по мере приближения к дню голосования.

С ситуацией торга между вновь назначенным врио губернатора Михаилом Дегтяревым и региональными игроками связаны и внутриэлитные отношения в Хабаровском крае, где выборы главы должны пройти только в 2021 году. Пока тактика, выбранная врио, направлена на стремление усилить собственные переговорные позиции. Шансы на достижение этой цели есть: наиболее вероятным сценарием развития событий становится постепенное снижение протестной активности в крае, что должно расширить пространство для маневра Дегтярева уже к осени 2020 года.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Ключевыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в июле 2020 года, стало начало региональных предвыборных кампаний, реализация крупных инвестпроектов, демонстрация губернаторами лоббистских возможностей, резонансные антикоррупционные процессы и изменения в эпидемиологической обстановке на местном уровне.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был назначен на пост 20 июля 2020 года и поэтому пока не является фигурантом рейтинга.

Нисходящий тренд определяет динамику влияния ряда врио губернаторов, а также действующих глав регионов, выходящих на выборы в сентябре 2020 года. В ряде случаев такой эффект можно объяснить снижением после временного роста рейтингов в связи с одобрением участия этих деятелей в губернаторских кампаниях президентом, но можно выделить и иные причины. Обращение группы обманутых дольщиков к президенту с призывом к отставке губернатора Ленинградской области становится негативным информационным поводом для Александра Дрозденко (перемещается с 13-го на 16-е место). Последствия смерча и подтопления улиц в ряде городов Краснодарского края (включая административный центр региона) негативно сказываются на позициях Вениамина Кондратьева (с 23-го на 25-е место).

Заявление министра финансов Иркутской области Натальи Бояриновой о том, что, по имеющимся прогнозам, консолидированный бюджет региона в 2020 году может потерять около 18,5 млрд рублей, а также появление реальных угроз для Байкала в связи с предстоящим изменением законодательства создают дополнительные предвыборные проблемы для врио губернатора Игоря Кобзева (с 39-го на 44-е место). Теряет позиции врио главы Пермского края Дмитрий Махонин (с 43-го на 48-е место) — на фоне дезорганизации и экстренной технологической перезагрузки его предвыборной кампании. Заявление врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского о позитивных аспектах объединения с Ненецким автономным округом вновь актуализирует региональную проблемную повестку и приводит к ослаблению его влияния (с 52-го на 59-е место). Сложная эпидемиологическая обстановка в Республике Коми (врио главы региона в первой половине июля заявлял, что эта ситуация «немногим лучше», чем в апреле) и непростая избирательная кампания становятся проблемным фоном для Владимира Уйбы (с 56-го на 63-е место). Продолжается нисходящий тренд и для губернатора Брянской области Александра Богомаза (с 51-го на 53-е место).

При этом укрепляются позиции врио главы Калужской области Владислава Шапши (с 45-го на 40-е место) — на фоне реализуемых в регионе инвестпроектов, в том числе соглашения с ООО «Архбум-Пак» о намерениях по строительству завода по производству потребительской упаковки с предполагаемым объемом вложений около 2 млрд рублей. Усиливается и влияние врио главы Чувашии Олега Николаева (с 57-го на 51-е место) — правительство выделит из федерального бюджета 1,172 млрд рублей на обновление подвижного состава троллейбусного парка республики. Укрепляются позиции врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 63-го на 61-е место) — вероятно, после переговоров с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и сообщений о том, что эта корпорация в 2020 году вложит около 7,7 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры региона. Вероятно, после посещения Камчатского края вице-премьером Юрием Трутневым и обсуждения планов развития транспортной и социальной инфраструктуры региона укрепляются позиции врио губернатора Владимира Солодова (с 68-го на 66-е место). Формируется восходящий тренд для врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного (с 74-го на 71-е место). Впрочем, глава этого региона в сентябре 2020 года наделяется полномочиями не в результате прямых выборов, а по итогам голосования в Собрании депутатов НАО.

После визита Владимира Путина в Республику Крым усиливается влияние главы региона Сергея Аксенова (с 16-го на 14-е место). На фоне решения правительства выделить Белгородской области около 1,69 млрд рублей на льготы для инвалидов, ветеранов и пострадавших в особых видах катастроф (радиационных и техногенных) укрепляются позиции губернатора региона Евгения Савченко (с 22-го на 18-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). Сообщения о планах выделить Саратовской области около 1 млрд рублей из федерального бюджета на погашение долгов в системе здравоохранения, а также реализацию проектов в сфере благоустройства территорий и развитие социальной инфраструктуры становятся позитивным информационным поводом для главы региона Валерия Радаева (с 27-го на 24-е место). Восстанавливает утерянные ранее позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 36-го на 32-е место) — после его предложения федеральным властям направить выплаты за ущерб от разлива топлива в Норильске в бюджеты пострадавших муниципальных образований.

После заявлений представителей федерального правительства о заметной стабилизации эпидемиологической ситуации и работы системы здравоохранения в Дагестане переходит в группу с очень сильным влиянием глава республики Владимир Васильев (с 21-го на 19-е место). В то же время на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Ямало-Ненецком округе, а также уголовного расследования по обвинению в злоупотреблении полномочиями в отношении должностных лиц администрации Шарышкарского района и МУП «СпецТрансСервис» покидает группу с очень сильным влиянием губернатор региона Дмитрий Артюхов (с 18-го на 23-е место). На фоне задержания главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева, а также его братьев Курейша и Якуба (депутата парламента республики) покидает группу с сильным влиянием глава региона Махмуд-Али Калиматов (с 47-го на 60-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович, мэр города Москва 1 1 8,03 Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики 2 2 7,93 Дюмин Алексей Геннадьевич, губернатор Тульской области 3 4 7,29 Беглов Александр Дмитриевич, губернатор города Санкт-Петербург 4 3 6,78 Воробьев Андрей Юрьевич, губернатор Московской области 5 5 6,71 Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области 6 7 6,54 Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан 7 6 6,46 Хабиров Радий Фаритович, глава Республики Башкортостан 8 9 6,40 Азаров Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области 9 8 6,35 Волков Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовия 10 11 6,27 Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 11 10 6,25 Никитин Глеб Сергеевич, губернатор Нижегородской области 12 12 6,20 Лимаренко Валерий Игоревич, губернатор Сахалинской области 13 15 6,16 Аксёнов Сергей Валерьевич, глава Республики Крым 14 16 6,13 Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Приморского края 15 14 6,10 Дрозденко Александр Юрьевич, губернатор Ленинградской области 16 13 6,08 Алиханов Антон Андреевич, губернатор Калининградской области 17 17 6,05 Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области 18 22 6,01 Васильев Владимир Абдуалиевич, глава Республики Дагестан 19 21 5,96 Никитин Андрей Сергеевич, губернатор Новгородской области 20 20 5,93 Сильное влияние Текслер Алексей Леонидович, губернатор Челябинской области 21 19 5,90 Воскресенский Станислав Сергеевич, губернатор Ивановской области 22 24 5,88 Артюхов Дмитрий Андреевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО 23 18 5,84 Радаев Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области 24 27 5,81 Кондратьев Вениамин Иванович, глава администрации (губернатор) Краснодарского края 25 23 5,79 Руденя Игорь Михайлович, губернатор Тверской области 26 28 5,78 Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области 27 25 5,75 Бречалов Александр Владимирович, глава Удмуртской республики 28 26 5,72 Старовойт Роман Владимирович, губернатор Курской области 29 31 5,64 Развожаев Михаил Владимирович, и. о. губернатора города Севастополя 30 29 5,60 Артамонов Игорь Георгиевич, глава администрации Липецкой области 31 34 5,55 Усс Александр Викторович, губернатор Красноярского края 32 36 5,47 Гусев Александр Викторович, губернатор Воронежской области 33 30 5,45 Миронов Дмитрий Юрьевич, губернатор Ярославской области 34 33 5,42 Коков Казбек Валерьевич, глава Кабардино-Балкарской Республики 35 37 5,40 Травников Андрей Александрович, губернатор Новосибирской области 36 35 5,37 Островский Алексей Владимирович, губернатор Смоленской области 37 38 5,33 Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области 38 32 5,29 Цивилёв Сергей Евгеньевич, губернатор Кемеровской области 39 42 5,25 Шапша Владислав Валерьевич, и. о. губернатора Калужской области 40 45 5,20 Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области 41 41 5,18 Носов Сергей Константинович, губернатор Магаданской области 42 44 5,12 Парфенчиков Артур Олегович, глава Республики Карелия 43 49 5,00 Кобзев Игорь Иванович, и. о. губернатора Иркутской области 44 39 4,96 Чибис Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области 45 46 4,90 Бабушкин Игорь Юрьевич, губернатор Астраханской области 46 50 4,87 Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области 47 40 4,85 Махонин Дмитрий Николаевич, и. о. губернатора Пермского края 48 43 4,82 Николаев Айсен Сергеевич, глава Республики Саха (Якутия) 49 55 4,80 Любимов Николай Викторович, губернатор Рязанской области 50 48 4,75 Среднее влияние Николаев Олег Алексеевич, и. о. главы Чувашской Республики 51 57 4,70 Никитин Александр Валерьевич, глава администрации Тамбовской области 52 54 4,67 Богомаз Александр Васильевич, губернатор Брянской области 53 51 4,63 Бочаров Андрей Иванович, губернатор Волгоградской области 54 58 4,61 Васильев Игорь Владимирович, губернатор Кировской области 55 59 4,58 Владимиров Владимир Владимирович, губернатор Ставропольского края 56 53 4,53 Бурков Александр Леонидович, губернатор Омской области 57 62 4,49 Паслер Денис Владимирович, губернатор Оренбургской области 58 65 4,46 Цыбульский Александр Витальевич, и. о. губернатора Архангельской области 59 52 4,42 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович, глава Республики Ингушетия 60 47 4,40 Гольдштейн Ростислав Эрнстович, и. о. губернатора Еврейской автономной области 61 63 4,37 Белозерцев Иван Александрович, губернатор Пензенской области 62 61 4,35 Уйба Владимир Викторович, и. о. главы Республики Коми 63 56 4,33 Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО 64 60 4,30 Кумпилов Мурат Каральбиевич, глава Республики Адыгея 65 64 4,28 Солодов Владимир Викторович, и. о. губернатора Камчатского края 66 68 4,22 Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края 67 73 4,20 Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области 68 67 4,17 Шумков Вадим Михайлович, губернатор Курганской области 69 66 4,15 Хасиков Бату Сергеевич, глава Республики Калмыкия 70 75 4,11 Бездудный Юрий Васильевич, и. о. губернатора Ненецкого автономного округа 71 74 4,00 Битаров Вячеслав Зелимханович, глава Республики Северная Осетия-Алания 72 70 3,93 Темрезов Рашид Бориспиевич, глава Карачаево-Черкесской Республики 73 71 3,85 Осипов Александр Михайлович, губернатор Забайкальского края 74 72 3,81 Цыденов Алексей Самбуевич, глава Республики Бурятия 75 77 3,77 Евстифеев Александр Александрович, глава Республики Марий Эл 76 78 3,74 Клычков Андрей Евгеньевич, губернатор Орловской области 77 79 3,70 Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской области 78 69 3,66 Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области 79 76 3,62 Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства Республики Тыва 80 83 3,59 Хорохордин Олег Леонидович, глава Республики Алтай 81 80 3,55 Орлов Василий Александрович, губернатор Амурской области 82 82 3,53 Сипягин Владимир Владимирович, губернатор Владимирской области 83 84 3,47 Коновалов Валентин Олегович, председатель правительства Республики Хакасия 84 85 3,40

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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