Пермь, , 14:28 — REGNUM Руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который намеревался принять участие в выборах губернатора Пермского края, своим поведением продемонстрировал, что пытался использовать выдвижение в кандидаты исключительно ради собственных коммерческих интересов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Ситуация в Пермском крае развивается довольно-таки привычным образом для такого персонажа как Репин», — заявил Данилин.

«Он всегда отличался экстравагантными политическими поступками: сегодня он говорит одно, завтра говорит другое. Несколько дней назад он фактически признал своё поражение — не смог, значит не смог. Теперь, оказывается, по его мнению, губернатор должен нарушить закон, оказав давление на ЦИК, чтобы он его зарегистрировал», — подчеркнул он.

Фактически, пояснил эксперт, Репин призвал врио губернатора Пермского края нарушить закон трижды: надавить на ЦИК, отказаться от подписей, которые были даны за Репина, и принять в эксплуатацию школу, которую построил Репин, но с нарушениями контрактных требований.

«Понятно, что политику, когда он начинает говорить о своих коммерческих интересах, главное — не участие в этих выборах, а решение своего вопроса», — указал эксперт.

«Вопрос дорогой — один миллиард рублей. Но и тогда понятно, зачем Репин пошёл на эти выборы — добиться того, чтобы ему оплатили, приняли его школу, построенный с нарушениями социальный объект», — отметил Данилин.

По мнению политолога, такие действия можно квалифицировать как политический шантаж.

«А говорить о том, что его специально не зарегистрировали, мы не можем. Потому что всего было восемь кандидатов, а Репин — лишь один из четырёх незарегистрированных. Четыре зарегистрироваться смогли, а Репин не смог», — указал Данилин.

«Почему не смог? Есть разные мнения на этот счёт. Основное — что у него проблема с пиарщиками. Вместо того, чтобы собирать подписи муниципальных депутатов, они занимались расклейкой всяких объявлений и раздачей листовок — что, вообще-то, лучше было бы делать после того, как человек прошёл регистрацию. Конкретно сбор подписей — они это сделали из рук вон плохо», — считает он.

Ранее в Пермском крае состоялось заседание краевого избиркома, по итогам которого было зарегистрировано 4 из 8 кандидатов на должность губернатора Пермского края.

При этом за несколько часов до этого один из незарегистрированных кандидатов, Александр Репин, провёл пресс-конфенцию, на которой призвал врио губернатора Дмитрия Махонина нарушить закон, оказав давление на избирательную комиссию и заплатив из бюджета Репину 1 млрд рублей за школу, которую последний не хочет отдавать бесплатно — по соглашению с правительством Пермского края, Репин обязан обязан бесплатно отдать региону социальный объект, поскольку нарушил этажность.