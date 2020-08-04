Минск, , 14:22 — REGNUM В Белоруссии президент обладает колоссальными полномочиями, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

«Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми.

«Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой конституцией передать другому?» — задался он вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко во время своего предвыборного послания заявил, что белорусский народ исчерпал лимиты революций и разрушений в минувшем веке.

Кроме этого, Лукашенко рассказал, что, по его мнению, путь реформ в республике — это совершенствование существующих в Белоруссии производств терпеливым и вдумчивым путем.

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