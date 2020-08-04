Бишкек, 4 августа 2020, 14:20 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате масштабных наводнений, произошедших в центральных и южных частях Китая.
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«Глубоко опечален сообщениями о масштабных наводнениях в центральных и южных частях Китая, приведших к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям», — подчеркнул глава государства.
Также Жээнбеков отметил, что «под руководством Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином китайский народ непременно одержит полную победу над стихией и в самом скором времени восстановит привычную жизнедеятельность».
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