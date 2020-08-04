Киев, , 14:25 — REGNUM Поезда, следующие через Тернополь, который относится к «красной» зоне карантина, смогут высаживать пассажиров в городе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 4 августа в эфире радио «Громадське».

"Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдёт и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет», — рассказал он.

Криклий добавил, что соответствующее предложение уже направлено министерством инфраструктуры на рассмотрение правительства Украины. На ближайшем заседании правительства оно может быть одобрено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажиры из Тернополя устроили «бунт» и заставили сделать остановку поезда в их городе вопреки распоряжению правительства Украины, которое запретило высаживать людей в «красной» зоне карантина.

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