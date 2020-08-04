История вопроса

Долевое строительство жилья предполагает привлечение финансов на возведение дома от дольщиков, которыми могут выступать как будущие жильцы, так и компании. Наиболее частой проблемой в этой сфере стали обманы покупателей недобросовестными застройщиками. Наиболее распространёнными из них стали двойные продажи, а также достройка объектов за счет привлечения новых дольщиков, что превращает строительство в финансовую пирамиду. В результате даже возник особый термин - «обманутый дольщик», для помощи которым были созданы комитеты, которые ведут учет новых строительных, о недобросовестных застройщиках и т.д.