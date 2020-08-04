Сухум, , 14:21 — REGNUM Заявление о том, что открытие границы с Россией может привести к росту заболеваемости COVID-19 в Абхазии было сделано для того, чтобы обратить внимание на важность мер профилактики и для повышения готовности системы здравоохранения республики принять необходимые меры. Об этом сказал замглавы минздрава Алхас Конджария пресс-службе ведомства.

Конджария 2 августа на экстренном совещании заявил, что из-за потока российских туристов темпы распространения коронавируса могут стать такими, что система здравоохранения Абхазии «захлебнется». Это потом прокомментировал премьер-министр республики Александр Анкваб. Он заявил, что совещание проводилось самовольно, а заявления там были «паническими». Глава правительства предложил «паникерам» уволиться.

Замглавы минздрава позже заявил, что его не так поняли.

«Мы так же, как и все граждане Абхазии, понимаем экономическое состояние республики и необходимость открытия границы. Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больнице и налаживании взаимодействия с российскими коллегами», — сказал Конджария.

Он добавил, что система здравоохранения в республике работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, все карантинные ограничения на границе между Абхазией и Россией были сняты 1 августа. За два первых дня через пропускной пограничный пункт прошли более 30 тыс. человек, проехало около 7 тыс. транспортных средств.

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