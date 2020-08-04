Пекин, , 14:21 — REGNUM Власти США применяют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы не дать зарубежным предприятиям работать на их территории. Об этом заявил 4 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга, комментируя требование президента США Дональда Трампа о продаже китайской соцсети TikTok.

Китайский дипломат отметил, что иностранные компании, работая в США, соблюдают рыночные принципы, международные правила и американские законы. Однако на них оказывают давление, в отношении них применяют манипуляции.

Ван Вэньбинь призвал США не политизировать экономические вопросы, а обеспечить справедливые условия для ведения бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний. В противном случае её заблокируют в США, пригрозил Трамп.

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