Сенеж, , 14:16 — REGNUM 3 августа председатель ЦИК России Элла Памфилова выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который провохит в подмосковном поселке Сенеж, в рамках встречи с участниками смены «Политика и сетевые лидеры». Как сообщает пресс-служба форума, глава ЦИК рассказала о новых электоральных технологиях, связанных с внедрением цифровых решений в избирательный процесс, о возникающих при этом рисках и вызовах. Она отметила отличительные особенности избирательной системы России — интерактивность, эффективность, открытость, прозрачность и готовность работать на опережение.

Особый акцент в выступлении был сделан на непрерывности внедрения Центризбиркомом новых технологий — QR-кодировании протоколов об итогах голосования, механизме «Мобильный избиратель», доступных и понятных избирателям цифровых сервисах, дистанционном электронном голосовании. В единый день голосования эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет продолжен в двух регионах — Курской и Ярославской областях, и, как подчеркнула Элла Памфилова, «эта форма голосования будет развиваться не взамен традиционной».

«С одной стороны существует запрос на дистанционное электронное голосование, особенно у молодого поколения, с другой — есть ряд политиков и экспертов, которые скептически к этому относятся. Они не понимают, что мы должны обеспечить полную прозрачность и подконтрольность процесса обществу, но в то же время гарантировать тайну голосования и безопасность, — сказала глава Центризбиркома. — Эти вопросы пока остаются, и для нас очень важно, продвигая дальше новые технологии, проводить открытый полноценный диалог со всеми заинтересованными политическим партиями, общественными организациями, экспертами, нацеленный на решение всех противоречий».

Элла Памфилова отметила важность еще одного недавнего технологического достижения, поддержанного законодателями, — электронной формы сбора подписей.

«Такой эксперимент проходил в трех регионах, он оказался очень востребованным. При этом ни одна подпись, собранная в электронном виде не была оспорена, — подчеркнула глава комиссии. — Но любые самые совершенные технологии не исключают человека из политического процесса. Наоборот, это очень мощное подспорье для полноценной реализации своего потенциала умными и перспективными политиками».

Глава ЦИК ответила на вопросы участников встречи, касающиеся использования новых электоральных технологий: применения дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах и его масштабирования, возможности перехода процесса голосования в онлайн-режим.

Элла Памфилова: «Я убеждена, что мы никогда не исключим традиционную форму голосования, потому что она подразумевает целый ряд процессов, связанных с общением между людьми: умение убеждать людей, чувствовать и понимать их проблемы. Политический процесс должен оставаться живым. Все современные технологии не должны заменять человека и вытеснять его из любых процессов. Они должны помогать развиваться и реализовывать свой потенциал».