Сенеж, 4 августа 2020, 14:16 — REGNUM 3 августа председатель ЦИК России Элла Памфилова выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который провохит в подмосковном поселке Сенеж, в рамках встречи с участниками смены «Политика и сетевые лидеры». Как сообщает пресс-служба форума, глава ЦИК рассказала о новых электоральных технологиях, связанных с внедрением цифровых решений в избирательный процесс, о возникающих при этом рисках и вызовах. Она отметила отличительные особенности избирательной системы России — интерактивность, эффективность, открытость, прозрачность и готовность работать на опережение.
Особый акцент в выступлении был сделан на непрерывности внедрения Центризбиркомом новых технологий — QR-кодировании протоколов об итогах голосования, механизме «Мобильный избиратель», доступных и понятных избирателям цифровых сервисах, дистанционном электронном голосовании. В единый день голосования эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет продолжен в двух регионах — Курской и Ярославской областях, и, как подчеркнула Элла Памфилова, «эта форма голосования будет развиваться не взамен традиционной».
Элла Памфилова отметила важность еще одного недавнего технологического достижения, поддержанного законодателями, — электронной формы сбора подписей.
Глава ЦИК ответила на вопросы участников встречи, касающиеся использования новых электоральных технологий: применения дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах и его масштабирования, возможности перехода процесса голосования в онлайн-режим.