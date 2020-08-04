Минск, , 14:12 — REGNUM Граждане Белоруссии имеют право высказывать критику в адрес республиканских властей, это не запрещено. Однако это должно делаться строго в рамках закона. Об этом сегодня, 4 августа, в ходе оглашения послании народу и парламенту страны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры — все возможно, но строго в рамках закона», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что приходить и высказываться можно в ходе разрешённых акций, однако участие в несанкционированных митингах и мероприятиях подобного рода являются «прямым правонарушением» не только со стороны организаторов акции, но и со стороны её участников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за свободу инакомыслия. На встрече с представителями ведущими СМИ республики он заявил, что «хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения».