Киев, 4 августа 2020, 14:07 — REGNUM На Украине открыто действуют представители иностранных разведок. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 4 августа в очередном видеообращении.
Экс-соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко рассказал, что опубликованной им информацией о государственном перевороте в Киеве в 2014 году заинтересовались правоохранительные органы других стран.
Он отметил, что Порошенко в 2014 году официально включил представителей иностранных спецслужб в украинскую власть.
Он рассказал, что для финансирования работы иностранных агентов на Украине созданы ничего не значащие должности в наблюдательных советах украинских государственных компаний, на которых иностранцам платят огромные зарплаты.
Бывший депутат Верховной рады вновь обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой вызвать его на допрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Давид Жвания рассказал о том, каким образом протесты в Киеве, которые вылились в госпереворот в 2014 году, финансировались из-за рубежа.
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