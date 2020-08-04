Киев, , 14:07 — REGNUM На Украине открыто действуют представители иностранных разведок. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 4 августа в очередном видеообращении.

Экс-соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко рассказал, что опубликованной им информацией о государственном перевороте в Киеве в 2014 году заинтересовались правоохранительные органы других стран.

«Почему прокурор Венедиктова (генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова — ИА REGNUM) делает вид, что ничего не происходит? Потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине легально действуют иностранная резидентура», — сообщил Жвания.

Он отметил, что Порошенко в 2014 году официально включил представителей иностранных спецслужб в украинскую власть.

«Главой иностранной резидентуры на Украине является Вано Мерабишвили. Он не очень публичный человек, но именно он руководит теми публичными людьми, кого вы хорошо знаете. Это такие люди, как Наталья Яресько, Александр Квиташвили, Айварас Абромавичус, Резо Булава, Хатия Деканоидзе, Михаил Саакашвили, Войцех Бальчун и многие другие», — перечислил экс-депутат.

Он рассказал, что для финансирования работы иностранных агентов на Украине созданы ничего не значащие должности в наблюдательных советах украинских государственных компаний, на которых иностранцам платят огромные зарплаты.

«Порошенко совершил тяжёлое преступление — предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации на Украине иностранных агентов, как он давил на людей…, которые выступали против этого», — отметил Жвания.

Бывший депутат Верховной рады вновь обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой вызвать его на допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Давид Жвания рассказал о том, каким образом протесты в Киеве, которые вылились в госпереворот в 2014 году, финансировались из-за рубежа.

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