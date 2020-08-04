Минск, , 14:01 — REGNUM В Белоруссии необходимо сохранить мир и порядок, чтобы дать возможность молодёжи учиться и строить будущее. Об этом заявил 4 августа белорусский президент Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.

По его словам, самое главное — сохранение мира и порядка на белорусской земле. Тогда молодые люди смогут получать образование, создавать семьи, обеспечивать жизнь новых поколений.

Обращаясь к молодым людям, он призвал их учиться на чужих ошибках, а не собственных, и сохранять холодный рассудок при попытках вовлечения в политические игры.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил о попытках «кукловодов» манипулировать белорусской молодёжью.

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