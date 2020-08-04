Москва, , 14:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил идти ва-банк и решил применить старый проверенный метод, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Лукашенко явно решил идти ва-банк. Терять ему уже нечего. Пошли прямые угрозы России, бряцанье оружием, планы мобилизации. Старый проверенный способ: найти внешнего врага, сплотиться против него (потом, мол, разберемся со своими внутренними делами, ведь враг на пороге), да и отменить выборы, введя ЧП», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

В целом парламентарий уверен в скорой развязке.

«Момент истины наступит скоро», — уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу, где заявил о смене братских отношений на партнерские.

«Конечно, Лукашенко будет стараться снять максимальную маржу и получить наибольший для себя гешефт, играя в кошки-мышки с новыми друзьями и выбирая из них друга посостоятельнее. США как никто подходит для этой роли», — отметил Лысаков.