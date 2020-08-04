Минск, , 14:03 — REGNUM Россия и Европейский союз, наравне с Китаем и США, являются претендентами на лидерство в современном мире. Такое мнение 4 августа высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего предвыборного послания народу и национальному собранию страны (парламенту), которое проходит в Минске.

Как указал белорусский лидер, на сегодняшний день в мире имеет место быть противостояние по всем фронтам между двумя крупнейшими экономиками мира — США, в последние десятилетия фактически являвшимися единственным в мире лидером, и Китаем, ворвавшемся в элиту мира и выступающему за «реальную многополярность».

«В стороне от этих вопросов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли», — заявил Лукашенко, отметив, что планету от всего происходящего трясет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал своих оппонентов по президентской гонке не «путаться под ногами» и не мешать спасать страну.