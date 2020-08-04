Минск, , 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

«Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко во время своего предвыборного послания заявил, что белорусский народ исчерпал лимиты революций и разрушений в минувшем веке.

Кроме этого, Лукашенко рассказал, что, по его мнению, путь реформ в республике — это совершенствование существующих в Белоруссии производств терпеливым и вдумчивым путем.

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