Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
«Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», — сказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко во время своего предвыборного послания заявил, что белорусский народ исчерпал лимиты революций и разрушений в минувшем веке.
Кроме этого, Лукашенко рассказал, что, по его мнению, путь реформ в республике — это совершенствование существующих в Белоруссии производств терпеливым и вдумчивым путем.
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