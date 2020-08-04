Минск, , 13:58 — REGNUM Резкие заявления президента Белоруссии объясняются тем, что он получил западные гарантии очень высокого уровня, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 августа, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Муза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лукашенко в своем ежегодном послании к законодателям и нации сделал целый ряд острых антироссийских заявлений: вновь отметил, что Россия перебросила «боевиков» для организации майдана в Минске, сказал, что задержанный «отряд» был не единственным, и заявил, что Россия «боится потерять Белоруссию», своего «последнего союзника».

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« Резкие заявления Лукашенко объясняются, по-видимому, тем, что он получил западные гарантии высокого уровня и рассчитывает, что ему всё сойдет с рук, что россияне уступят. Он привык к безнаказанности. Сейчас он по сути сообщает, что Россия ведет против Белоруссии войну. Россия об этой войне, правда, не знает.

Он не произносит ни слова о помощи из России, ни по одному вопросу. Говорит, как здорово Белоруссия «победила» коронавирус, забывая добавить, что сам он принимал российские лекарства. Рассказывает об успехах Белорусской АЭС, забывая, что проект реализуется на российские средства. Россия — только «агрессор», которая присылает «боевиков».

Белоруссия нужна Западу только для завершения выстраивания санитарного кордона против России. Сам Лукашенко ему, правда, не нужен. Но его сценарий идеален — он «противостоит» России за российские деньги. Он действует в украинском формате, рассчитывая «идти в Европу» на российском газе и российской нефти, как рассчитывали и в Киеве даже после майдана.