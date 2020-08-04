Москва, , 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года. Об этом заявил 4 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Андрей Воробьёв Kremlin.ru

«Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трёхлетней перспективе. Безусловно, если мы дальше будем работать с Дом.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15,5 тыс. ключей», — сказал Воробьёв.

Всего, отметил глава региона, в Московской области осталось 24,5 тыс. обманутых дольщиков.