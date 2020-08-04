Белград, , 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич 4 августа.

Напомним, что 4 августа 1995 года ВС Хорватии совместно с 5 корпусом армии Боснии и Герцеговины начала операцию под названием «Буря» против армии и населения Сербской Краины. Это была самая масштабная операция в Европе с момента окончания Второй мировой войны. В результате операции Республика Сербская Краина и Западная Босния были полностью ликвидированы. Хорватию тогда покинуло от 200 до 250 тысяч сербов, еще от ста до нескольких тысяч сербов из числа гражданских лиц были убиты.

«Сегодня и завтра тяжёлые дни — вспоминаем преступления против сербского населения в Хорватии. «Буря» отмечается с двух сторон границы совсем по-разному — у нас с большой болью и печалью. Человеку всегда тяжело на душе, когда он видит людей, шагавших в колоне беженцев; у многих есть родственники, которые не выжили в этих событиях», — заявила Брнабич в эфире телеканала «Пинк».

На центральном мероприятии по случаю 25-й годовщины операции «Буря» в хорватском городе Книн первый раз будет присутствовать представитель сербов — вице-премьер Хорватии, член Самостоятельной демократической сербской партии Борис Милошевич.

В свою очередь, в интервью сербскому телеканалу РТС вице-президент Независимой демократической сербской партии Милорад Пуповац подчеркнул, что Милошевич решился на этот шаг для того, чтобы «покончить с межнациональной рознью, которая доминирует в Хорватии и в хорватско-сербских отношениях».

«Господин Милошевич поедет туда (в Книн) с большим крестом на своих плечах… Он будет там в день, который является самым трагическим в новой истории сербов в Хорватии. И поэтому этот крест настолько тяжел, и его жест взывает столько недоумения и отрицательных эмоций. Но этот крест должен поспособствовать тому, чтобы хорваты признали страдания сербов — как тех, которые пострадали после «Бури», так и тех, кто пострадал, убегая от неё. Сербы должны осознать страдания хорватов во время войны в Хорватии и перевернуть новую страницу — страницу истинного примирения», — рассказал Пуповац.